ترامب: ربحنا القضية التي رفعناها ضد الاتحاد الأوروبي بمنظمة التجارة العالمية

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن "​الولايات المتحدة​ ربحت القضية التي رفعتها ضد ​الاتحاد الأوروبي​ في ​منظمة التجارة العالمية​"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة كسبت 7.5 مليار ​دولار​ من القضية".

ولفت إلى أن "الاتحاد الأوروبي لسنوات تعامل تجاريا بطريقة سيئة مع أمريكا، حيث فرض رسوما وحواجز تجارية"، معتبراً ان "فوز الولايات المتحدة في القضية يعد انتصارا" وقال "إن القضية مستمرة منذ سنوات، إن هذا انتصار رائع".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت أمس رسوما بنسبة 10% و25% على ​بضائع​ أوروبية، وذلك في إطار عقوبة سمحت بها منظمة التجارة العالمية.

وفرضت ​واشنطن​ رسوما بنسبة 10% على الطائرات المصنعة في الاتحاد الأوروبي، ورسوما بنسبة 25% على ​النبيذ​ الفرنسي والجبن الإيطالي و​الويسكي​ الاسكتلندي المقطر مرة واحدة.