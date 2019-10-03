لافروف: الغارات الإسرائيلية في سوريا قد تدفع لخروج الوضع عن السيطرة

اعتبر وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ أن "الغارات الإسرائيلية في ​سوريا​ قد تدفع لخروج الوضع عن السيطرة"، مشيراً إلى أن "السياسة الأميركية اللامسؤولة في علاقة بالملف النووي الإيراني، تزيد من خطر اندلاع مواجهة عسكرية واسعة النطاق في المنطقة".

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