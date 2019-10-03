الشرطة الفرنسية: مقتل مهاجم مقر شرطة باريس وإصابة شرطيين

اعلنت ​الشرطة الفرنسية​ عن مقتل مهاجم مقر شرطة ​باريس​ وإصابة شرطيين. وأشارت هيئة النقل في باريس إلى إغلاق محطة مترو قرب مقر شرطة العاصمة لأسباب أمنية. وأفادت قناة "العربية" بأن "وزير الداخلية الفرنسي يتوجه لمقر شرطة باريس الذي تعرض لهجوم". وكانت وكالة "رويترز" للانباء قد أفادت بأن "رجلا هاجم عناصر أمن بسكين في مركز للشرطة الفرنسية بباريس". فيما لفتت قناة "الحدث" إلى "إصابة شرطيَين بهجوم نفذه شخص بسلاح أبيض في باريس".

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