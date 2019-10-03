علق النائب ​جميل السيد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على موضوع ​الدولار​ قائلا: "قالوا إشاعات ومؤامرة، قالوا ​مصرف لبنان​ سيضخّ دولار بالسوق، قالوا سعر الدولار 1510 ليرات وإلّا إلى ​القضاء​ والحبس"، متسائلا: "هل يمكن أن نفهم كيف شركات الخليوي التابعة للدولة تسمح للموزعين ببيع كارت التشريج للناس اليوم بسعر دولار 1600 بفرق ٩٠ ليرة؟ تلعبون بالدولار وتصرخون مؤامرة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جميل السيد: تلعبون بالدولار وتصرخون مؤامرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.