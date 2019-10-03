لفت الوزير والنائب السابق ​بطرس حرب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "ما أعلنه فخامة الرئيس اليوم بوجوب تخفيف المصاريف والأعباء للحدود القصوى رسالة واضحة للمسؤولين لوقف تبديد الاموال العامة لتنفيع المحاسيب، كتعيين زوجات مدراء مكاتبهم في وظائف وهمية ليتقاضوا ملايين الليرات كراتب شهري من أموال الشعب الجائع، لعلهم يرتدعون ويرحمون الناس".

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كانت هذه تفاصيل خبر حرب: ما أعلنه رئيس الجمهورية عن تخفيف المصاريف رسالة واضحة لوقف تبديد الاموال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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