النشرة:بدء قبول طلبات الترشح للانتخابات البلدية الفرعية بسراي النبطية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ عن بدء عملية قبول طلبات الترشح للانتخابات البلدية الفرعية في ​السراي الحكومي​ في النبطية. يذكر أن الإنتخابات ستجرى في 27 الحالي في بلدات ​كفرصير​، ​عربصاليم​ ، حاروف و​زوطر الغربية​ وتقدم اثنان من كفرصير الاول بطلب ترشح للمجلس البلدي والثاني لمركز مختار في البلدة حيث رفع على جدران غرفة الترشيحات ملصق يتضمن المعلومات التي يجب على كل مرشح ارفاقها بطلب الترشيح من اخراج قيد، سجل عدلي، وورود اسم المرشح في ​لوائح الشطب​ مصدقة من لجنة القيد وتأمين انتخابي من صندوق المالية بقيمة 500 الف ليرة لبنانية.

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