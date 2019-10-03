السيد علي فضل الله: مع التأسيس لمرحلة الانفتاح بعد الفتن الأخيرة

استقبل ​السيد علي فضل الله​ وفداً من ​جامعة الجنان​ برئاسة رئيس مجلس أمناء الجامعة سالم ​فتحي يكن​.

ووضع يكن السيد فضل الله في أجواء مسيرة الجامعة وسعيها لترجمة قيم الانفتاح على الآخر والتطوير في المناهج بما يتناسب مع أساليب العصر ومعطياته.

وجرى خلال اللقاء البحث في آفاق التعاون الأكاديمي والتربوي بين الجامعة و​جمعية المبرات الخيرية​ بمؤسساتها التربوية والتعليمية والرعائية.

من جهته، شدد السيد فضل الله على "أن تستفيد ​المؤسسات التربوية​ والتعليمية والأكاديمية من بعضها البعض في مجال الخبرات والتجارب وأن تعمل للتعاون والتنسيق في كل ما من شأنه أن يرتقي بمسيرة الإنسان"، مؤكداً "الاستفادة من تراث العلماء الأعلام ومن تجارب التاريخ، والعمل لمستقبل تصنعه الأجيال المتلاحقة"، مشيراً إلى "أهمية دراسة التجارب الإسلامية المتعددة في هذا المجال، والتي تحتاج في بعض الأوجه إلى نقد موضوعي و​البناء​ عليها بعد تصحيح الأخطاء بهدف تطوير المسيرة".

وأكد "ضرورة إعادة النظر في الكثير من مضامين الخطاب الإسلامي، وخصوصاً الخطاب الوحدوي بعد التجارب الأليمة التي عاشتها الساحة العربية والإسلامية وتأثر بها ​لبنان​"، داعياً إلى "التأسيس من جديد لمرحلة الانفتاح إسلامياً ومسيحياً وإنسانياً وعلى أنقاض الفتن والمشاكل والأزمات التي عصفت ببلادنا في المراحل الأخيرة".