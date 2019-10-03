استقبل السيد علي فضل الله وفداً من جامعة الجنان برئاسة رئيس مجلس أمناء الجامعة سالم فتحي يكن.
ووضع يكن السيد فضل الله في أجواء مسيرة الجامعة وسعيها لترجمة قيم الانفتاح على الآخر والتطوير في المناهج بما يتناسب مع أساليب العصر ومعطياته.
وجرى خلال اللقاء البحث في آفاق التعاون الأكاديمي والتربوي بين الجامعة وجمعية المبرات الخيرية بمؤسساتها التربوية والتعليمية والرعائية.
من جهته، شدد السيد فضل الله على "أن تستفيد المؤسسات التربوية والتعليمية والأكاديمية من بعضها البعض في مجال الخبرات والتجارب وأن تعمل للتعاون والتنسيق في كل ما من شأنه أن يرتقي بمسيرة الإنسان"، مؤكداً "الاستفادة من تراث العلماء الأعلام ومن تجارب التاريخ، والعمل لمستقبل تصنعه الأجيال المتلاحقة"، مشيراً إلى "أهمية دراسة التجارب الإسلامية المتعددة في هذا المجال، والتي تحتاج في بعض الأوجه إلى نقد موضوعي والبناء عليها بعد تصحيح الأخطاء بهدف تطوير المسيرة".
وأكد "ضرورة إعادة النظر في الكثير من مضامين الخطاب الإسلامي، وخصوصاً الخطاب الوحدوي بعد التجارب الأليمة التي عاشتها الساحة العربية والإسلامية وتأثر بها لبنان"، داعياً إلى "التأسيس من جديد لمرحلة الانفتاح إسلامياً ومسيحياً وإنسانياً وعلى أنقاض الفتن والمشاكل والأزمات التي عصفت ببلادنا في المراحل الأخيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر السيد علي فضل الله: مع التأسيس لمرحلة الانفتاح بعد الفتن الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.