جريح طعنا بالسكين باشكال في صيدا القديمة

تطور اشكال عند منتصف الليل في ساحة باب السراي في ​صيدا القديمة​، أدى الى تضارب بين المدعو (طارق . آ) والمدعو (عبدالله . م) المقلب ب"الصفوري" - فلسطيني)، حيث اقدم المدعو طارق على طعن الأخير بآلة حادة بسبب خلافات سابقة نقل على اثرها الى ​مستشفى صيدا الحكومي​ للمعالجة. وعلى الفور حضرت ​القوى الامنية​ وفتحت تحقيقا بالحادث .



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