كلودين عون روكز: وضع خطة عمل وطنية حول المرأة والسلام والأمن شكل تحديا حقيقياً

أكدت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون ​المرأة​ كلودين عون روكز خلال طاولة مستديرة مع الجهات المانحة في مقر الهيئة، للتباحث في سبل دعم الحكومة ال​لبنان​ية لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع خطة العمل الوطنية الأولى الخاصة بلبنان لتطبيق قرار ​مجلس الأمن​ 1325 حول المرأة والسلام والأمن موضع التنفيذ أن "وضع خطة عمل وطنية حول المرأة والسلام والأمن شكلّ تحدياً حقيقياً، لكن تنفيذ هذه الخطة سيكون تحدياً أكبرلأنه يتطلب عملاً تنسيقياً ومتوازياًبين جميع الجهات المعنية الوزارات والمؤسسات الوطنية و​المجتمع المدني​ ووكالات ​الأمم المتحدة​ والمنظمات الدولية والدول المانحة.وفي ظلّ الأزمة المالية التي يمر بها لبنان، علينا أن نوحدّ الجهود وأن نستفيد إلى أقصى حد من الدعم الدولي المقدم إلى لبنان للأنشطة التي تندرج ضمن الأولويات الاستراتيجية لخطة العمل الوطنية".

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