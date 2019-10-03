وفد من حزب القوات اللبنانية التقى وفداً من الكونغرس الأميركي

التقى وفد من ​حزب القوات اللبنانية​ وفداً من ​الكونغرس​ الأميركي ضمّ رئيس “مجموعة العمل من أجل لبنان” أدوارد غابرييل، ورئيس لجنة الصداقة اللبنانية الأميركية في الكونغرس النائب دارن لحود.

وترأس الوفد القواتي نائب رئيس الحكومة ​غسان حاصباني​، وضم كل من مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية للشؤون الخارجية إيلي خوري، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات” الدكتور إيلي الهندي، ورئيس مكتب العلاقات الخارجية في واشنطن الدكتور جوزف جبيلي.

اللقاء هدَفَ إلى تقييم الوضع اللبناني، وكيفية مساهمة ​الولايات المتحدة​ في دعم وتحسين الوضع في لبنان من دعم ​الجيش اللبناني​ ودوره الفعّال في الداخل والخارج، إلى الإصلاحات الهيكلية المتوجبة على الحكومة اللبنانية. وحمل السياسيان الأميركيان الملفات التي يعمل عليها الكونغرس حاليا.

في المقابل، عرض حاصباني أمام الوفد الأميركي الخطة الإصلاحية التي تقدمت بها “القوات” في الحكومة والنقاشات التي تجري حول موازنة 2020 وشدد الوفدان على وجوب تحييد ​الدولة اللبنانية​ عن ​حزب الله​ والعقوبات التي لحقت به بشكل عملي. وقدّر الوفد الأميركي مواقف “القوات”، خصوصاً على الصعيدين الإصلاحي والسيادي.

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