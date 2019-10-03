علمت "​الخليج 365​" أنه تمّ تكليف جهاز ​أمن الدولة​ بتوقيف الصيارفة الذين يقومون برفع سعر صرف ​الدولار​ أمام ​الليرة اللبنانية​. وبحسب المعلومات بدأ الجهاز المذكور دورياته السرّية، بحيث يعمد الى توقيف كل مالك محل صيرفة يرفع سعر الدولار عن 1560 ليرة في اقصى مستوى، علما ان السعر المتداول المسموح به هو 1520 ليرة، لكن يتم التغاضي عن اسعار تنخفض او ترتفع تحت سقف 1560 ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: أمن الدولة يبدأ حملة توقيفات بحق صيارفة يرفعون سعر الدولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.