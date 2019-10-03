شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أردوغان يرتبك ويفشل فى الرد على سؤال حول حبسه للصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فشل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، فى الرد على شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، حول التضييق على حرية الصحافة فى بلاده، وذلك خلال حوار معه، حيث فاجأه المحاور المتميز "بيرت باير" بسؤال عن كلمته فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، سبتمبر المنقضى، التى كان قد تحدث فيها عن جريمة مقتل الصحفى السعودى جمال خاشقجى.

قال بيرت باير: "تتحدث عن معاملة الصحفيين كصحفى مثل خاشقجى لا ينبغى أن يتعامل هكذا كما تقول، ومنذ محاولة الانقلاب فى 2016 تم إغلاق ما يقرب من 180 منفذاً إعلامياً قسرياً فى بلدك، وتم حظر 200 ألف موقع على شبكة الانترنت، ويوجد 100 صحفى على الأقل خلف القضبان، كما تم محاكمة مئات آخرين كإرهابيين دون دليل، ولجنة حماية الصحفيين تتهم بلادك بحبس عدد أكبر من الصحفيين من أى دولة أخرى فى العالم، لماذا تفعل ذلك؟!.

وظهر الارتباك على أردوغان فى الرد، قائلا:"ليس لدى القول الأخير فى هذه القضية، القول الأخير فى هذه القضية للقضاء، لا يمكنك التدخل فى القضاء، للحديث عن انقلاب فاشل ضد ولايتى فى 2016، من المفترض أن أفرج عن مرتكبى هذا الانقلاب الفاشل؟".

Advertisements

وتابع موجهاً حديثه للمذيع: "أنت تتحدث كما لو كنت عضواً فى القضاء وليس صحفى"، مضيفا :"يجب أن تتحدث كصحفى وأن تحصل على إجاباتك منى كسياسى".