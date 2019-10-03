شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تقرر تأسيس صندوق للطوارئ والحالات الحرجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس نقابة الصحفيين، الشروع في تأسيس صندوق للطوارئ والحالات الحرجة، لدعم الأعضاء الذين يتعرضون لأزمات صحية تتكبد نفقات تفوق قدراتهم وما يقدمه مشروع العلاج من دعم، وغيرها من الحالات الطارئة التي تتطلب الدعم.

وأعلن النقيب وأعضاء مجلس النقابة عن المساهمة في التأسيس بألف جنيه من كل منهما، ومئة جنيه شهريًا لمدة عام.

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فيما يمول الصندوق عبر استقطاع 50 جنيهًا شهريًا، من كل عضو بالنقابة ولمدة عام، على أن يستفيد من الصندوق من يتعرض لأزمة من المساهمين فى الصندوق، وتعرض الإجراءات على الجمعية العمومية العادية للنقابة المقرر لها، مارس 2020، لاتخاذ ما تراه مناسبًا من قرارات.

وقال أيمن عبدالمجيد رئيس لجنتي التشريعات، والرعاية الاجتماعية والصحية، إن هذه الخطوة تخدم الحالات الحرجة بشكل كبير، وتسهم في دعم إضافي لمن يستنفذ دعم مشروع العلاج، وغيرها من الحالات التي تتعرض لأزمات طارئة.

وأضاف عبدالمجيد، أنه من المقرر أن يتم تشكيل مجلس إدارة للصندوق ولائحة منظمة للعمل، وآليات دعم تمويل الصندوق إلى جانب مبلغ الـ50 جنيهًا الشهري، داعيًا جموع الصحفيين لدعم هذا المشروع.