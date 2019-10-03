- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن تشريعية النواب تناقش الاثنين المقبل تعديلات "حالات وإجراءات الطعن أمام النقض" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة خلال اجتماعها يوم الاثنين، مشروع قانون مقدم بشأن استمرارالعمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لمدة 3 سنوات أعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2019، ويعد هذا المشروع هو الأول فى ضوء بدء عمل اللجنة بدور الانعقاد الخامس .
وتتضمن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أهمية إجراء هذا التعديل لتحقيق العدالة الناجزة بالفصل فى طعون النقض فى الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف، والتى تثقل كاهل محكمة النقض.
وينشر ”الخليج 365” نص مشروع القانون:
تعديلات حالات وإجراءات الطعن أمام النقض (1)
تعديلات حالات وإجراءات الطعن أمام النقض (2)
تعديلات حالات وإجراءات الطعن أمام النقض (3)
تعديلات حالات وإجراءات الطعن أمام النقض (4)
كانت هذه تفاصيل خبر تشريعية النواب تناقش الاثنين المقبل تعديلات "حالات وإجراءات الطعن أمام النقض" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.