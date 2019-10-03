شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسى بذكرى انتصارات 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى يهنئه فيها بذكرى السادس من أكتوبر العظيم.



وجاء في البرقية: "أن هذا اليوم أتم الله علينا نعمته وصان كنانته، وحفظ أرضها المقدسة، فصدق وعده ونصر عبده وأعز جنده".

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وأضاف: "إنه ليوم خالد مشهود أن تتحرر أرضنا من دنس الاحتلال بأيدي أبنائنا البررة، رجال قواتنا المسلحة الباسلة درع الوطن وسيفه، الذين أقسم كل فرد منهم وآمن أن الوديعة التي استأمنهم الشعب عليها، هي الحفاظ على الأرض والعرض، وأن كل حفنة من تراب مصر، هي كل مصر، وأن اعلام مصر ستظل عالية ترفرف على كل شبر من ترابها، وكانوا الأوفياء بالقسم".



وتابع: "إننا نحنى هاماتنا لشهدائنا البررة الذين جادوا بأنفسهم فداءً للوطن، ولا يزالون يفتدونه بأرواحهم الطاهرة ضد أعداء الحياة وخفافيش الظلام، عازمون على اقتلاع جذورهم من أرض الكنانة، والله لا يصلح عمل المفسدين"، مضيفا: "لقد حرصتم منذ أودعكم الشعب أمانته أن تبقى قواتنا المسلحة قوية مزودة بأحدث الأسلحة والتكنولوجيا، لتبقى مصر آمنة مستقرة تنحني أمامها الجباه إجلالاً وإكباراً".