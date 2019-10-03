شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يطالب بتنفيذ التجربة الكولومبية فى التسويق بين الفلاحين والمستهلكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب خالد مشهور، عضو مجلس النواب عن دائرة منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، إن هناك الكثير من المشكلات التي يعاني منها الفلاح المصرى، يأتي على رأسها غياب نظام تسويق مناسب للمنتجات الزراعية وترك السوق لهوى التجار والوسطاء الذين يظلمون الفلاح مرة ويظلمون المستهلك مرة، وبالتالى فإن المواطن يذهب ضحية لغياب التسويق الجيد.

وأكد "مشهور" أن الفلاحين من أهم القطاعات المنتجة ولا يجب إغفال حقوقهم والضغط عليهم أكثر من اللازم، موضحًا أن مشكلة الفلاحين مع الوسطاء تتمثل في أنهم يشترون محاصيلهم مقابل جزء بسيط من سعر السوق.

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وأضاف أن الفلاحين مضطرون للبيع بالسعر الذى يفرضه الوسيط، أو ترك المحصول ليتلف في الأرض، وبالتالي نحن أمام معادلة مختلة، الفلاحون يبيعون بأسعار متدنية، والمستهلكون يشترون بأسعار مضاعفة، وملايين الأطنان من الخضار والفاكهة تضيع وتتحلل بلا عائد بينما هى تمثل ثروة.

وأشار النائب إلى أن الحل في تقليل عدد الحلقات الوسيطة لتضييق الفجوة بين سعر المنتج الزراعي بمكان إنتاجه وسعره حتى وصوله للمستهلك، مؤكداً أن الاستفادة من التجربة الكولومبية في هذا الشأن سيكون لها بالغ الأثر على الفلاحين والمستهلكين على حد سواء، موضحًا أن التجربة تعتمد على منصة تسويقية على شبكة الإنترنت تتيح للمزارعين الكولومبيين تقديم منتجاتهم مباشرة للمستهلكين، مما يتيح لهم التفاوض، ليس فقط على السعر ولكن أيضًا على طرق الدفع والتسليم، وهو ما يحقق العدالة اللازمة للفلاح وللمستهلك.