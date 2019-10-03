رئيس "المصريين الأحرار" يكلف وليد شعبان بأمانة التدريب والتثقيف المركزية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار قراراً بتكليف الدكتور وليد شعبان مصطفى أمينا لأمانة التدريب والتثقيف بالحزب. يذكر أن الحزب يعكف على تنظيم الكثير من الدورات التدريبية بالمحافظات لإعداد كوادره، وتتنوع بين بناء قائد سياسى والتأهيل لسوق العمل بدورات مهارات وبرمجة وكيف تصبح صحفياً. ويأتى ذلك استعداداً لتأهيل أعضاء الحزب ولخوض كافة الاستحقاقات القادمة من محليات ومجلس شيوخ وبرلمان 2020، ويعمل على إعداد كوادره من الشباب والمرأه للقدرة على خوض الانتخابات وتكوين رأى سياسى تمكنه من القياده والتعبير عن أراء الشارع Advertisements

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