شكرا لقرائتكم خبر عن "دفاع النواب": مواجهة الشائعات والتطرف الفكرى أولوية بدور الانعقاد الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن اللجنة تضع علي رأس أولوياتها خلال دور الأنعقاد للقضايا والملفات البارزة التى ترتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومى المصرى، وفى مقدمتها آليات مكافحة الإرهاب والتطرف الفكرى، ومكافحة الشائعات، جنباً إلى جنب استكمال مناقشة قضية الزيادة السكانية والبطالة.

وقال عامر، إن جميع أعضاء اللجنة لديهم العزيمة والأراة القوية لبذل أقصى جهد لدعم أمن مصر القومى، لاسيما فى هذه المرحلة الفارقة فى تاريخها، حيث تسعى القوى الكارهة خارج مصر والقوى الشر التى تعاونها من الداخل فى عرقلة مسيره تقدم الوطن، لكنها لن نفلح فى مساعيها طالما هناك شعب واعى.

وأوضح عامر، أن الله أكرم مصر بأن وهبها ابناً مخلصاً من أبنائها يتقلد رئاستها، ويواصل الليل بالنهار من أجل تحقيق التنمية الشاملة فيها وأمال شعبها، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتبادل مع شعبه الحب والثقه، وحقق الاستقرار الداخلى لها والتوازن إقليمياً وعالميا.

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ولفت عامر، إلى أن قانون المرور أيضا يعد من أولويات اللجنة خلال دور الأنعقاد الأخير، تمهيداً لمناقشته فى الجلسة العامة الدور الحالي، مشيراً إلى متابعة وفتح كافة القضايا المتصله بعمل اللجنة التى تختص بكل ما يتصل بالأمن القومى ودعمه فى شتى المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية أو العسكرية.