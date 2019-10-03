وكيل صحة أسوان: العام الجاري شهد إقبالًا كثيفًا على مدارس التمريض

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

قال الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أنه تم قبول 955 طالبًا وطالبة، في مدارس التمريض بمحافظة أسوان والبالغ عددها 14 مدرسة مفتوحة وموزعة على مستوى مدن ومركز المحافظة.

وأضاف "حنفي"، أن العام الجاري شهد إقبالًا كبيرًا من الطلاب الراغبين في الالتحاق بمدارس التمريض، ما أدى إلى زيادة عدد الفصول في بعض المدارس.

وأشار "حنفي" إلى أن محافظة أسوان تعد من أعلى المحافظات التي استقبلت طلابًا جدد هذا العام، لمواجهة النقص الشديد الذي تعانيه محافظة أسوان وباقي المحافظات المجاورة في أطقم التمريض والفرق الصحية.