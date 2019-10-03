تجديد حبس عامل لاتهامه بقتل زوجة عمه وابنتها في أبوالنمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، اليوم الخميس، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، لاتهامه بقتل زوجة عمه وابنتها والشروع في قتل ابنها في منطقة أبوالنمرس.

واعترف المتهم "صابر م."، 17 سنة، أنه استغل عدم وجود عمه بالمنزل، وترك زوجته الباب مفتوحًا، خلال وقوفها مع إحدى جيرانها، وتسلل للمنزل، وفور عودتها، سدد لها عدة طعنات، ثم استكمل جريمته بقتل ابنتها، وإلقاء ابنها من النافذة حتى لا ينكشف أمره وفر هاربا.

البداية عندما تلقى مركز شرطة أبوالنمرس بلاغًا يفيد العثور على جثة ربة منزل تبلغ من العمر 27 عاما، وابنتها البالغة من العمر 7 سنوات مصابين بعدة طعنات داخل منزلهما بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور عليهما مفارقين الحياة، نتيجة الاعتداء عليهما بسلاح أبيض، كما تبين أن طفل المجني عليها، تم إلقاؤه من نافذة المنزل وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.