15 ألف جنيه للفائز.. مسابقة لتصميم بوستر معرض القاهرة الدولي للكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للكتاب بوزارة الثقافة، اليوم الخميس، عن مسابقة لتصميم بوستر الدورة الـ 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب المقرر عقده يوم 22 يناير 2020 بمركز المعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وذكرت الهيئة، في بيان اليوم، أن من شروط التصميم أن يراعي التجديد والأصالة وحضور الروح المصرية التي تحتضن هذا الحدث الثقافي الهام، ويمكن أن يقدم المتسابق أكثر من تصميم على ألا يزيد عددهم عن ثلاثة.

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وأضاف البيان أن قيمة الجائزة التي ستقدم للتصميم الفائز تقدر بـ 15 ألف جنيه، وأن آخر موعد لتقديم التصميمات هو الأحد 20 أكتوبر 2020.

يذكر أن الدورة الـ 51 والمقرر إقامتها في الفترة من 22 يناير حتى 4 فبراير 2020، تقام تحت شعار "مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع"، وتحل دولة السنغال كضيف الشرف.