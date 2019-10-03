اطلعوا على التجربة المصرية.. وفد قضائي أردني يزور محكمة النقض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

استقبل المستشار عبد الله عصر، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وفد قضائى أردني رفيع المستوى برئاسة النائب الأول لمحكمة التمييز الأردنية.

وقال المستشار محمد رضا، نائب بمحكمة النقض، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن النائب الأول لمحكمة التمييز ، وصل إلى القاهرة لزيارة محكمة النقض، و الاطلاع على التجربة المصرية فى مجال فحص الطعون، وطبيعة عمل المحكمة.

وذكر البيان، أن الطرفين تبادلا أثناء اللقاء التجربتين المصرية والأردنية، واتفقا على تبادل الخبرات وإعداد بروتوكول قضائى بين المحكمتين، فيما أبدى رئيس الوفد الأردنى اعتزازه بزيارته لمصر ولمحكمة النقض.

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وأوضح البيان، أن الزيادة استمرت يومين، اطلع خلالها الوفد الأردني على طريقة العمل بنيابة النقض أثناء لقاءه بالمستشار محمود مسعود مدير النيابة، وكذلك العمل بالمكتب الفنى لمحكمة النقض أثناء لقائه بالمستشار حسنى عبد اللطيف رئيس المكتب الفنى.

وتعرف الوفد على طريقة العمل في مركز المعلومات القضائى بمحكمة النقض أثناء محاضرة القاها المستشارعمرو الزهيرى مدير المركز وكذلك لقاء مدير التعاون الدولى بالمحكمة.

انتهى اللقاء بتبادل درع المحكمتين، وسط حضور قيادات محكمة النقض.