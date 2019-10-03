معماري مصري يحصد جائزة عالمية عن تصميم "مسجد باصونة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حصد المعماري المصري وليد عرفة، مؤسس دار عرفة للعمارة، جائزة "ستون أووردز" عن تحفته "مسجد باصونة" الذي أنجزه في إحدى قرى صعيد مصر.

وفي حيثيات منحها الجائزة، قالت مؤسسة "أركمارثون" على لسان رئيس لجنة التحكيم الناقد والمعماري الايطالي لوكا موليناري إن تصميم المسجد يحفل "بكل الأشكال التقليدية والمعاصرة ما يفتح المجال أمام نماذج مستقبلية في العمارة الإسلامية".

وأشار إلى براعة التصميم باستخدام الأحجار عبر أشكال هندسية متنوعة تحتفي بالسمات الأساسية للثقافة الإسلامية.

وقال عرفة في تصريحات بعد تسلم الجائزة إن "التفاعل على المستوى الدولي مع تصميم هذا المسجد الشديد المحلية في موقعه من خلال هذا العدد الكبير من الجوائز التي رشح لها هو إشارة إلى أهمية التواصل مع بيئتنا المحلية بصدق وتفهم ثم تلبية احتياجات وتطلعات أبناء شعبنا أولا كمدخل أساسي للإسهام في بناء الحضارة على المستوى العالمي والإنساني".

كانت دار عرفة من بين عشر شركات عالمية تم اختيار أعمالهم للقائمة القصيرة للفوز بالجائزة من أصل ٣٠٠ مشروع من كل أنحاء العالم. تسلم عرفة إلى جانب معماريين اثنين آخرين من إسبانيا وإيطاليا، جوائزهم قبل أيام في مدينة فيرونا الإيطالية وتأهل ثلاثتهم إلى القائمة القصيرة للدورة المقبلة في موسكو صيف ٢٠٢٠.

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صمم عرفة "مسجد آل أبو ستيت" في قرية باصونة التابعة لمركز المراغة في محافظة سوهاج في ستة أشهر واستغرق تشييده أكثر من عامين.

وجاء المسجد ضمن أفضل 27 مسجدا على مستوى العالم خلال مسابقة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد، الهادفة إلى تطوير وتنشيط عمارة المساجد على مستوى العالم.

ومن المقرر الإعلان عن الفائزين النهائيين بجائزة الفوزان في نوفمبر المقبل.

ومن الجدير بالذكر أن أحد عشرا مكتبا معماريا فرنسيا سعوا للتحالف مع دار عرفة للعمارة في مسابقة تصميم بيت مصر في مدينة الطلبة الدولية بباريس وذلك على خلفية نجاحها في تقديم عمارة مصرية معاصرة لافتة للنظر في جامع باصونة وقد اختار عرفه التحالف مع أحدها وفازا معا بالتصميم والإشراف على تنفيذ هذا المبنى الهام.

نال عرفة، الذي تخرج من جامعة عين شمس وأكمل دراسته في كلية العمارة في لندن "الأركيتكتشر أسوسيشن"، تكريما من الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملتقى الشباب العربي والأفريقي في مارس الماضي في مدينة أسوان.