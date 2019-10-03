الجيزة تشن حملات على المواقف العشوائية بمحيط المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نظمت محافظة الجيزة من خلال جهاز السرفيس والنقل الجماعي حملة مفاجئة على المواقف العشوائية بمحيط المدارس للوقوف على مدى التزام السائقين بالتعريفات المرورية المقررة من قبل المحافظة وفحص التراخيص الخاصه بالسيارات وخطوط السير.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الحملة أستهدفت مناطق شارع السودان وناهيا وفيصل والهرم والطالبية وعز الدين عمر والبحر الاعظم وميدان المنيب، أسفرت عن ضبط 80 سيارة سرفيس غير ملتزمة بخطوط السير والتعريفات المقررة وتعوق حركة سير الطلاب والمواطنين بالشوارع، مؤكدا على إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع السائقين المخالفين وتوقيع غرامات مشددة عليهم .

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتنظيم حملات مكبرة بالتنسيق مع جهاز السرفيس والإدارة العامة للمرور لإزالة أى مواقف عشوائية بمحيط المدارس والتى تعيق حركة الطلاب والمواطنين إضافة إلى رفع الإشغالات وإزالة المعوقات التى تعترض الحركة المرورية من باعة جائلين وعربات مأكولات .

ومن جانبه ، أشار محمود حسين رئيس جهاز السرفيس ومشروع النقل الجماعي بالجيزة إلى أنه تم تنظيم حملات بمناطق كوبري الخشب وإمبابة والهرم والعمرانية وأبو النمرس والمنيب أسفرت عن ضبط 73 سيارة مخالفة للتعريفات وخطوط السير المقررة .