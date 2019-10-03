جونسون يريد تعليق أعمال مجلس العموم حتى 14من الشهر الجاري

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الأربعاء أن الأخير يريد تعليق أعمال مجلس العموم لبضعة أيام اعتبارًا من الثلاثاء 8 أكتوبر، قبل خطاب للملكة اليزابيث الثانية عن السياسة العامة المقرر في 14 أكتوبر.
وكان جونسون علّق جلسات البرلمان لخمسة أسابيع قبل أن تلغي المحكمة العليا قراره الذي ندد به معارضوه واعتبروه مناورة لإخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 31 اكتوبر
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