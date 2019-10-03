مستوطن إسرائيلي يدهس طفلة فلسطينية جنوب الضفة الغربية

دهس مستوطن إسرائيلي، طفلة فلسطينية، اليوم الأربعاء، قرب مفترق ”الفرديس“ شرق بيت لحم جنوب الضفة الغربية. وأفاد شهود عيان أنه تم نقل الطفلة خديجة مراد تنوح (10 سنوات) لإحدى مستشفيات القدس المحتلة، بعد إصابتها بحادث الدهس. ويتعرّض فلسطينيون بين الحين والآخر، لحوادث دهس ”متعمدة“ في الطرق الخارجية للمدن الفلسطينية، والتي يسلكها مستوطنون إسرائيليون، حسب مسؤولين فلسطينيين ومنظمات حقوقية.

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