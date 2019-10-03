جونسون: مقترحاتي الأخيرة بشأن بريكست بـ"بناءة ومعقولة"

وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، مقترحاته الأخيرة بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بـ"البناءة والمعقولة"، وذلك في كلمته أمام البرلمان.
وقال جونسون -حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها باللغة الإنجليزية- إنه قام بمحاولة حقيقية لتضييق الفجوةمن أجل إبرام صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
على الاتحاد الأوروبي أن يفعل الشيء ذاته.
وأشار إلى أنه قدم ضمانات بأن حكومة المملكة المتحدة لن تجري أبدًا أي عمليات تفتيش على الحدود أو قربها، معربًا عن اعتقاده بأنه
وأضاف جونسون أنه إذا كان الاتحاد الأوروبي غير مستعد للتوصل إلى اتفاق، فإن بريطانيا ستغادر المملكة المتحدة في 31 أكتوبر الجاري.
وأكد أن اقتراحاته بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستحترم اتفاق الجمعة العظيمة وهو اتفاق تم التوقيع عليه سنة 1998 بين بريطانيا وجمهورية أيرلندا وأحزاب أيرلندا الشمالية.
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