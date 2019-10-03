الاحتلال الإسرائيلى يُصيب مصورًا صحفيًا ويعتقل 12 فلسطينيًا في الضفة

أُصيب مصور صحفى فلسطينى، برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة رام الله، فيما اعتقلت تلك القوات 12 فلسطينيا من أرجاء مختلفة من الضفة الغربية.



ففى رام الله، أصيب مصور تلفزيون فلسطين محمد راضي، برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط فى قدمه، خلال اقتحام قوات الاحتلال، حى الطيرة من مدينة رام الله.



وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت حى

الطيرة فى مدينة رام الله، واعتقلت أسيرا محررا بعد ان داهمت منزله وفتشته، بالإضافة إلى 3 آخرين من قرى رام الله.وأوضحوا، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا قنابل الغاز والأعيرة النارية المغلفة بالمطاط باتجاههم، ما أدى إلى إصابة المصور راضى بقدمه، مشيرين إلى أن مواجهات اندلعت فى قرية كوبر شمال رام الله، عقب مداهمة منزل الأسير أنس البرغوثي، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز، والصوت باتجاه الشبان.وأشاروا، إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الأسير طارق مطر فى قرية جفنا شمال رام الله، بعد ساعات من اعتقاله على حاجز زعترة جنوب نابلس.. موضحة أن القوات الاحتلال، اعتقلت فلسطينيين اثنين من كل من الخليل ، وبيت لحم، وقلقيلية، فيما اعتقلت مواطنا واحدا من كل من جنين، ونابلس بعد مداهمة منازلهما والعبث بمحتوياتها.