ناتو يُجري أكبر مناورات عسكرية منذ انتهاء الحرب الباردة

أعلن العضو في لجنة الدفاع بالكونجرس الأمريكي، جون جارامندي، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيُجري مناورات في أوروبا تعتبر الأكبر من نوعها منذ انتهاء الحرب الباردة.
قال جارامندي - خلال مشاركته في مؤتمر وارسو للأمن، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الخميس - إن هدف هذه المناورات "تعزيز دفاعاتناوالتنسيق بين الحلفاء"، لافتًا إلى أنه سيتم "إظهار الدعم الأمريكي للحلفاء الأوروبيين خلال المناورات وتصديهم لروسيا".
أضاف، أن روسيا من خلال هذه المناورات يجب عليها "ألا تشك في التزامات الولايات المتحدة تجاه الناتو".
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