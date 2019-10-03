العراق يتنفض.. وعراقيون: دعواتنا تسعى للتخلص من براثن الخميني

اندلعت في العديد من مدن العراق احتجاجات مناهضة للحكومة، للتنديد بتردى الخدمات المقدمة للمواطنين والأوضاع الاجتماعية، الأمر الذى خلف وراءه 9 قتلى خلال الاحتجاجات، مما دفع الحكومة العراقية إلى فرض حظر التجول ابتداء من صباح اليوم الخميس، والمطالبة بإجراء تحقيق فى الأمر.
رئيس وزراء العراق
أشاد رئيس الوزراء عادل عبدالهادى بضبط النفس من قبل القوات المسلحة والقدر العالى من المسئولية تجاة التعامل مع المتظاهرين والمطالبين بتحسين الخدمات الاجتماعية والخدامية.
وأكد أحد نشطاء مواقع التواصلتويتر ويدعى أسعدالخلف، أن احتجاجات العراقيين منذ الصباح الباكر تأتى ضد الوجود الإيراني والعصابات التابعة لهم فى الأراضي العراقية، قائلًا:"دعواتنا الخالصة للأخوة في العراق تسعى إلى التخلص من براثن الخميني ومخالبه التي أنهكت بلاد الرافدين وحوّلت شعبه إلى متسول ومشرد وهارب وجائع".
وتساءل مغرد يدعى علي الجفالي، أين ضمير الكونجرس الأمريكي، والسيناتور ليندسي غراهام، والسيناتور كونز، والمفوضية الأممية لحقوقالإنسان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والكندي جاستن ترودو، وأنجيلا ميركل، ومصاص الدماء أردوغان، وخازن بيت ماله تميم الطفل المعجزة.
وتابع:" لقد آن لليل أن ينجلي، وتعود العراق لحضن العرب و محل احترام العالم بثقافتها، وحضارتها وشعبها الحر، شيعة وسنة، وتتقدم للأمام بعيداً عن عمائم الفتنة الصفوية".
وأوضح الناشط محمود صقر، اليوم يسقط القناع رسميًّا عن كل من قطر وتركيا مما فعلوه تجاه الثورة العراقية، فليسقط كل متأمر ولتحيا العراق.
وقال أمجد طه:"فى مشهد مؤلم أخ يكلم أخيه الشهيد الذي سقط برصاص مليشيات إيران في بغداد، قائلًا:"قتلوك لأنك تبحث عن عمل ولأن مرجعيتهم إيران".
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