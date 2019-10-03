الأوقاف الفلسطينية توثق الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى والحرم الإبراهيمي

كشفت وزارة الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينية، اليوم الخميس، أنها وثَّقت 24 اقتحامًا قام به الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، و52 حالة منع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي، خلال شهر سبتمبر المنصرم.



وذكرت الأوقاف الفلسطينية - في تقريرها الشهري حول الاعتداءات الإسرائيلية - أن سلطات الاحتلال تواصل حصارها والتدخل في شئون المسجد الإبراهيمي، مشيرة إلى أنها أغلقته أمام المصلين المسلمين، يوم 30 سبتمبر بشكل كامل ، بحجج الأعياد اليهودية. والحرم الإبراهيمي هو رابع مكان مقدس للمسلمين جاءت قدسيته كونه بني فوق مغارة مدفون فيها كل من النبي إبراهيم وزوجته سارة، وولدهما إسحق وولده يعقوب وزوجتيهما، رفقة وليئة.



ولفتت إلى أن الأمر لم يقتصر على هذا الحد بل سمحت لعدد من المستوطنين باعتلاء سطح الحرم الإبراهيمي ، كما اعتدى جنود الاحتلال

على موظفي المسجد بالسب والإهانة وإلقاء حاجاتهم في الشارع، إضافة إلى استحداث خط مياه إلى منطقة الصحن، وتنفيذ حفريات وتمديدات صحية بجوار الدرج الأبيض على مدخل الحرم.



وأوضحت وزارة الأوقاف أن قوات الاحتلال هدمت مسجد الأمة في منطقة خلة جبل جوهر في الخليل، والذي تبلغ مساحته 200 متر مربع، وهو في مرحلة التشطيب.



وفي المسجد الأقصى، قالت الأوقاف إن وتيرة التحريض ارتفعت تزامنا مع أعياد اليهود، وكثَّفت جماعات الهيكل دعواتها لاقتحامه بأعداد كبيرة، مشيرة إلى أنه في تطور لافت، حاول مستوطنون اقتحام المسجد الأقصى بعد صلاة المغرب، محاولين تكريس نهج الاقتحامات بكل وقت .

Advertisements



كما تواصل قوات الاحتلال اعتقال وإبعاد الرجال والنساء،

المرابطين في المسجد الأقصى المبارك، كما منعت لجنة الإعمار التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس من العمل في المسجد الأقصى المبارك لمنع سقوط الحائط المهدد بالانهيار عند باب السلسلة، ومنعت أعمال ترميم في أرضية المسجد الأقصى.



وعلى صعيد الحفريات أسفل ومحيط الأقصى، واصلت طواقم الاحتلال حفرياتها في المنطقة المتاخمة لمغارة القطن في باب العامود وأسفل سور البلدة القديمة.



كما أن مساجد القدس لم تسلم من الاعتداءات، فقد اقتحمت قوات الاحتلال مسجد الأربعين في بلدة العيسوية بالقدس، وأصابت عددا من المصلين بحالات اختناق جراء إطلاقها قنابل الغاز داخل المسجد.



وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال المقبرة الإسلامية في مخيم عايدة، كما اقتحم أكثر من 1200 مستوطن ضريحا في نابلس لأداء طقوس تلمودية.



وأدان وكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب، الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي، مشيرا إلى تصاعد هذه الاعتداءات خاصة مع الوعود التي قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخصوص مدينة الخليل ومسجدها الإبراهيمي، وتعالي الأصوات المنادية بتمديد فترة الاقتحامات للمسجد الأقصى.