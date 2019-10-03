العاهل الأردني يجري مباحثات مع الرئيس الروسي في موسكو

توجه العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، إلى روسيا، في زيارة يجري خلالها مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتناول العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، والتطورات الإقليمية الراهنة.

ذكرت وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الخميس، أن الملك عبدالله سيشارك في أعمال منتدى "فالداي" للحوار، الذي يعقد في مدينة سوتشي بمشاركة الرئيس الروسي وعدد من رؤساء الدول، حيث يلقي كلمة

في الجلسة الرئيسية للمنتدى.يعقد منتدى "فالداي" هذا العام تحت شعار "النظام العالمي.. نظرة من الشرق"، ويناقش دور ونفوذ الشرق المتصاعد على الساحة العالمية، وتسوية قضية الشرق الأوسط، وبناء أسس التعاون في الفضاء الأوراسي الكبير، والتعاون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.