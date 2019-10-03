استياء نواب جمهوريين إزاء تعامل البيت الأبيض مع مطالب عزل ترامب

أعرب الأعضاء الجمهوريون بمجلس النواب الأمريكي عن إحباطهم إزاء تعامل البيت الأبيض مع التهم التي وجهها النواب الديمقراطيون بالمجلس للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإساءة استخدام السلطة ومطالبات عزله.

وقال الجمهوريون - بحسب ما نقلت عنهم صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس - إن الإدارة الأمريكية تعاني من توجيه رسائل غير فعالة وغير متسقة تصل إلى حد التساؤل عما إذا كان لدى البيت الأبيض خطة على الإطلاق

لمواجهة الديمقراطيين.من جانبه، قال أحد مساعدي قيادي حزب الجمهوريين لصحيفة (ذا هيل) إنه كانت هناك حالة من الإحباط داخل الحزب في البداية، إذ لم يكن لدى البيت الأبيض جهد منسق لمواجهة إجراءات العزل.وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن ترامب بدا أيضا يشعر بالإحباط على نحو متزايد، فقد كافح الرئيس الأمريكي من أجل السيطرة على الحديث عن عزله من منصبه خلال مؤتمر صحفي عقده الليلة الماضية، انخرط فيه في سجال مع أحد الصحفيين بعد أن ضغط عليه لتوضيح أسباب سعيه للحصول على معلومات تتعلق بمنافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن ونجله، أثناء مكالمة هاتفية أجراها مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينكسي في يوليو الماضي.ويبذل كبار الأعضاء الجمهوريين بمجلس النواب جهودا منسقة فيما بينهم ليستبقوا بوضع استراتيجية توجيه رسائل مبسطة تمكنهم من التغلب على انتقادات الديمقراطيين.فيما قالت مصادر مُطلعة على استراتيجية النواب الجمهوريين إنهم ينوون مواصلة الاعتماد على نهج اتهام مطالب الديمقراطيين بعزل ترامب بأنها تحمل "دوافع سياسية".