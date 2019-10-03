مقتل 35 من مسلحي طالبان في عمليات مختلفة في أفغانستان

قُتل 35 مسلحًا من طالبان في سلسلة من العمليات الأمنية والغارات الجوية في مختلف أنحاء أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن مسئولين عسكريين، قولهم اليوم الخميس إن 4 من مسلحي طالبان قٌتلوا واُعتقل 5 آخرون في عمليات شنتها القوات الخاصة الأفغانية في 3 أقاليم مختلفة.

وأفاد المسئولون بأن القوات الخاصة قتلت أحد مسلحي طالبان واعتقلت 4 آخرين ودمرت مخبأ للأسلحة في منطقة نهر السراج في هلمند جنوب أفغانستان.

وأضاف المسئولون العسكريون أن القوات الخاصة الأفغانية ألقت القبض على

مسلح آخر من طالبان خلال عملية في منطقة تشاك وردك في إقليم ورداك وسط أفغانستان.وقال المسئولون إن القوات الخاصة قتلت أيضًا 3 من عناصر طالبان خلال عملية في إقليم غازني شرق البلاد ودمروا مخبأ للأسلحة أثناء الغارة نفسها.وفي سياق متصل، أعلن "فيلق شاهين 209" التابع للجيش الأفغاني -في بيان- أن القوات الأمنية الأفغانية نفذت غارة جوية استهدفت مجموعة من مسلحي طالبان في إقليم بلخ شمال البلاد، وأفادت التقارير الأولية بأن هذه الغارة ألحقت خسائر فادحة في صفوف طالبان.وأفاد البيان بأن 8 من مسلحي طالبان قُتلوا وأصيب 5 آخرون؛ جراء الغارة الجوية، مع وجود احتمالية بارتفاع عدد القتلى والمصابين في صفوف الجماعة الإرهابية.وأضاف "فيلق شاهين 209" أن الغارة الجوية أسفرت عن مقتل العديد من الشخصيات الرئيسية في طالبان في منطقة شيمتال شمال البلاد.وفي السياق ذاته، أعلن مسئولون عسكريون مقتل ما لا يقل عن 18 من مسلحي طالبان وتدمير ناقلة جند مدرعة في سلسلة من الغارات الجوية الأفغانية.ووفقًا للمسئولين، أجرت قوات الأمن الغارات الجوية في 6 أقاليم مختلفة: قندهار وهلمند وزابول وفراه ولوجار وجازني.