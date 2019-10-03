مقتل 16 شخصاً في انهيار منجم للذهب في الكونجو الديموقراطية

قال حاكم إقليم مانياما بجمهورية الكونجو الديموقراطية، إن 16 شخصاً على الأقل قتلوا في انهيار أرضي بمنجم مغلق للذهب في شرق البلاد، يوم الأربعاء.
ويلقى عشرات الأشخاص حتفهم في الكونجو، سنوياً جراء وسائل التعدين البدائية والمخالفة للقانون والتي تعرض الأرواح للخطر.
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وقال أوجوي موسافيري، حاكم إقليم مانياما، لرويترز عبر الهاتف "وقع حادث بمنجم كامبين وتمكنا حتى الآن من انتشال 16 جثة من موقع الانهيار الأرضي".
وقال ستيفان كاموندالا وهو ناشط محلي إن أكثر من 20 شخصاً كانوا ينقبون عن الذهب وقت وقوع الحادث، مشيراً إلى أنه ربما يتم استخراج المزيد من الجثث.
ولقى 43 من المنقبين غير الشرعيين حتفهم في يونيو، في انهيار أرضي بمنجم للنحاس والكوبالت تديره شركة جلينكور بجنوب الكونجو.
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