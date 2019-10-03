العراق يعلن حظر التجول في بغداد حتى إشعار آخر

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يوم الأربعاء حظر التجول في بغداد اعتبارا من الخامسة من صباح يوم الخميس حتى إشعار آخر.



جاء ذلك بعد يومين من اندلاع احتجاجات مناهضة للحكومة في أنحاء البلاد والتي تحولت إلى العنف.



وأورد البيان الصادر عن القائد العام للقوات المسلحة العراقية: تعليماته بمنع التجوال التام في بغداد من الساعة الخامسة صباح يوم الخميس وحتى إشعار آخر.



وأضاف في البيان أنه سيجري ”استثناء المسافرين من وإلى مطار بغداد وعجلات الاسعاف والحالات المرضية من قرار حظر التجوال“.



وجاء في البيان أنه سيتم أيضا ”استثناء العاملين في الدوائر الخدمية كالمستشفيات ودوائر الكهرباء والإسالة من قرار حظر التجوال“.



وقال عبد المهدي إن المحافظين هم المناطون باتخاذ القرار الخاص بإعلان حظر التجول في محافظاتهم. المصدر: رويترز



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