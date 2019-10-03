كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وسئل الإعلام: هونج كونج تعتزم حظر أقنعة الوجه في محاولة لكبح العنف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من المقرر، أن تسن هونج كونج قانون الطوارئ لحظر أقنعة الوجه في التجمعات، حسبما ذكرت وسائل الإعلام اليوم الخميس، فيما تصارع السلطات قرابة أربعة أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

يرتدي العديد من المتظاهرين أقنعة الوجه لإخفاء هوياتهم وحماية أنفسهم من الغاز المسيل للدموع، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

وقفز سوق الأسهم في هونج كونج إلى أعلى مستوى له منذ أسبوع، وذلك وفقًا لتقارير وسائل الإعلام TVB و Cable TV.

الاضطرابات، التي بدأت بسبب معارضة مشروع قانون تسليم المجرمين الذي كان من شأنه أن يسمح للناس بإرسالهم إلى الصين القارية للمحاكمة، لا تظهر أي علامة على الاستسلام.

واشتبك المتظاهرون الغاضبون من إطلاق النار على رجل يبلغ من العمر 18 عامًا، هذا الأسبوع، مع الشرطة في الساعات الأولى من اليوم الخميس.

ألقى المتظاهرون قنابل حارقة وردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع.

كما حثت الشرطة الحكومة على فرض حظر التجول للمساعدة في كبح العنف المتصاعد في المدينة التي تحكمها الصين، حيث أصبح الضباط هدفًا للمتظاهرين وسط اتهامات بالقوة المفرطة.

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وخرج موظفو المكاتب وطلاب المدارس الثانوية في هونج كونج بالمئات تحت شمس شديدة الظهيرة يوم الأربعاء، لإدانة شرطي لإطلاق النار على مراهق وجرحه خلال أكثر الاشتباكات عنف التي استمرت نحو أربعة أشهر من الاضطرابات.

واجتمع موظفو المكتب في تشاتر جاردن في الحي التجاري المركزي حيث تظاهر الطلاب، بعضهم في نفس الصف مثل الجرحى البالغ من العمر 18 عامًا، خارج مدرسته "نيوريشرز".

وقالت هيئة المستشفيات أن أكثر من 100 شخص أصيبوا خلال الاضطرابات التي وقعت يوم الثلاثاء، بينما خرج المتظاهرون المناهضون للصين إلى الشوارع عبر الأراضي التي تحكمها الصين، وألقوا قنابل حارقة ومهاجمة الشرطة التي ردت بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. قامت الشرطة بأكثر من 180 عملية اعتقال.

وفي هونغ كونغ، يستهدف المتظاهرون شركات البر الرئيسي والمؤيد لبكين

وقال أحد الأطفال البالغ من العمر 17 عامًا والذي يذهب إلى المدرسة نفسها: "إنه أمر سخيف، ولا يمكن أن يحدث، ويجب ألا يحدث في هونغ كونغ".

وتعرض المتظاهرون في السابق لضرب أكياس من حبوب مكافحة الشغب والرصاص المطاطي وأطلق الضباط أعيرة نارية في الهواء، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق النار على متظاهر بقذيفة حية.

وقالت الشرطة أن الضابط المعني تعرض لتهديد خطير وتصرف دفاعًا عن النفس وفقًا للإرشادات الرسمية.