كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق يفرض قيودا على الإنترنت وسط الاحتجاجات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوقفت الحكومة العراقية تغطية الإنترنت في جميع أنحاء العراق مؤقتًا، وأمر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بحظر التجول في العاصمة بغداد ردًا على الاحتجاجات الواسعة ضد الفساد والتي قُتل خلالها ما لا يقل عن 18 شخصًا وجرح المئات في يومين.

وقد لقى 11 شخصا مصرعهم خلال احتجاجات الليلة الماضية فى مدينتين بجنوب العراق، من بينهم رجل شرطة، وفقا لتقرير يعزى للشرطة ومصادر طبية.

بدأت لقطات الفيديو تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي بحلول صباح يوم الخميس بزعم أن قوات الأمن تطلق ذخيرة حية لتفريق مجموعات من المتظاهرين. أظهر مقطع واحد على الأقل تم نشره على تويتر مئات الأشخاص يركضون طوال الليل بينما يمكن سماع أصوات طلقات الذخيرة المتعددة. ادعى التعليق المصاحب للفيديو أنه تم التقاطه في مظاهرة مساء الأربعاء في حي مدينة الصدر ببغداد.

في خضم الاضطرابات التي وقعت خلال الليل، أكد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة عددًا من الانفجارات في المنطقة الخضراء ببغداد، وهي جيب شديد التحصين يضم العديد من المباني الحكومية والبعثات الدبلوماسية، بما في ذلك السفارة الأمريكية.

وقال الكولونيل مايلز ب. كاجينز الثالث، المتحدث باسم التحالف لصحيفة الواشنطن بوست: "لم يتم ضرب أي منشأة للتحالف. تحتفظ قوات الائتلاف دائمًا بالحق في الدفاع عن أنفسنا، ولن يتم التسامح مع الهجمات على موظفينا".

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يوجد حاليا حوالي 5000 جندي أمريكي في العراق كجزء من الجهود المبذولة لتدريب القوات المحلية ومساعدة حكومة بغداد في القتال المستمر ضد الجيوب المتبقية من مقاومة داعش.

وفُرض حظر التجول في ثلاث مدن جنوبية، بينما فتحت قوات النخبة لمكافحة الإرهاب النار على المتظاهرين الذين كانوا يحاولون اقتحام مطار بغداد. وقالت مصادر الشرطة لرويترز ان القوات الخاصة انتشرت أيضا في مدينة الناصرية الجنوبية بعد اندلاع معارك بالاسلحة النارية بين المتظاهرين وقوات الامن.

بدأت أعمال العنف الأخيرة كاحتجاجات متقطعة في وقت سابق من هذا الأسبوع حيث طالب المتظاهرون بوضع حد للفساد الحكومي والبطالة في جميع أنحاء البلاد ونقص الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه النقية. قُتل شخصان على الأقل يوم الثلاثاء عندما فتحت قوات الأمن النار على الحشود. وفي اليوم التالي، قُتل خمسة آخرون، بينهم طفل واحد.

يُعفى المسافرون من وإلى المطار، بالإضافة إلى العمال الأساسيين، من حظر التجول المفروض على الناصرية وعمارة والحلة.

تشمل بعض مطالب المحتجين "سقوط النظام" وأضرم المتظاهرون النار في مباني الحكومة والأحزاب السياسية في محافظتين جنوبيتين.

