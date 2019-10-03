كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحرية الليبية: إنقاذ 7 آلاف مهاجر في 9 أشهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنقذت القوات البحرية الليبية، قرابة سبعة آلاف مهاجر قبالة سواحل البلاد خلال الأشهر التسعة الماضية، وفقاً لما ذكره المتحدث باسم القوات العميد أيوب قاسم.

وقال العميد قاسم، في تصريح، اليوم الخميس، إن "دوريات خفر السواحل بالبحرية الليبية تمكنت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019 من إنقاذ 6835 مهاجراً من جنسيات مختلفة، في حين وصل عدد المفقودين الى 190 مهاجراً".

ولفت العميد قاسم، إلى انخفاض عدد الذين أنقذتهم البحرية الليبية في عرض البحر المتوسط بنسبة 42.8% خلال العام 2018، فيما انخفض عدد المفقودين بنسبة 41.5% خلال الفترة نفسها.

وأشار المتحدث باسم البحرية الليبية، إلى أن هذه الإحصائيات "تبرز الجهود الكبيرة التي يقوم بها عناصر حرس السواحل في إنقاذ المهاجرين، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في عدد الغرقى والمفقودين في منطقة البحث والإنقاذ الليبية، وداخل مياهنا البحرية".

وما زالت ليبيا التي تعاني من الفوضى الأمنية نقطة عبور مهمة للمهاجرين الفارين من مناطق أخرى من إفريقيا والشرق الأوسط، سعياً إلى فرص عمل أو للتوجه إلى أوروبا.

وتندد المنظمات الإنسانية بالأوضاع في مخيمات احتجاز المهاجرين في ليبيا، مشيرةً إلى تعرض بعضهم للتعذيب، والعمل القسري، والاستغلال الجنسي.

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وأعربت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة الشهر الماضي، عن أسفها لاكتظاظ مركز الاستقبال التابع لها في العاصمة الليبية باللاجئين، وطالبت الدول الأوروبية بالسماح باستقبال المزيد منهم.

كما حذرت المفوضية من مخاطر تهدد حياة المهاجرين داخل مراكز الإيواء القريبة من مواقع الاشتباكات جنوب طرابلس.

أوضحت البحرية الليبية، أنها قامت بإنقاذ 71 مهاجراَ غير شرعي على متن قارب مطاطي، وذلك بعد ساعات من إعلان الأمم المتحدة مواجهة أكثر من 50 شخصا خطر الغرق على متن قارب قبالة سواحل البلاد.

وقالت البحرية الليبية في بيان، إنه بناءً على بلاغ وارد ظهر يوم أمس السبت، من غرفة عمليات حرس السواحل، حول وجود نداء استغاثة من قارب هجرة غير شرعية شمال الخمس، تم إبحار الزورق قمينس في مهمة بحث وإنقاذ، وكذلك خروج قارب مطاطي لذات الغرض التابعين للقطاع الأوسط.

وتابع البيان، استمرت عملية البحث عن القارب المبلغ عنه لعدة ساعات خاصة من الزورق أوباري في المنطقة المحددة وما حولها، وفي منطقة واسعة في ذات الاتجاه، ولكن دون جدوى، نتيجة أن قارب الهجرة غير الشرعية كان بين توقف وتحرك، وفي كل مرة عند التوقف يطلب إغاثة وفي أحداثيات جديدة، ونتيجة لذلك تم أنهاء مهمة الزورق قمينس مع مساء السبت.

وأضاف البيان أنه، تم تكليف الزورق أوباري بمواصلة المهمة، وبعد عملية بحث استمرت عدة ساعات، تمكنت الدورية من العثور على قارب الهجرة غ ش مع الساعة حوالي 03:00 فجر يوم الأحد 29 سبتمبر.

وذكر البيان، أن القارب المطاطي كان على متنه عدد (71) مهاجرا غير شرعي كلهم رجال، وذلك علي بعد (45) ميل شمال غرب الخمس، وتم التوجه بالمهاجرين إلى نقطة الخمس لحرس السواحل والوصول بهم وإنزالهم.

