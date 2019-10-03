كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تختبر صاروخًا جديدًا عابرًأ للقارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن سلاح الجو الأمريكي، أنه أجرى اختبارا لصاروخ باليستي غير مسلح من نوع "مينيوتمان 3" العابر للقارات بإطلاقه من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا.

وأطلق الصاروخ في الساعة الواحدة وثلاثة عشر دقيقة صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي من القاعدة الواقعة شمال غربي لوس أنجلوس.

وقطع مسافة 4200 ميل (6760 كيلومترا) فوق المحيط الهادئ حتى وصل إلى كواجالين أتول في جزر مارشال.

هذا وقال بيان قيادة سلاح الجو إن الغرض من مثل هذه الاختبارات هو إظهار قدرة نظام الصواريخ الباليستية العابرة للقارات "وليس ردا على الأحداث العالمية أو التوترات الإقليمية".

وجرت عملية الإطلاق من قبل فريق من رجال سلاح الجو من الجناح الصاروخي 341 في قاعدة مالمستروم الجوية في مونتانا.

كما أطلقت كوريا الشمالية صاروخا قبالة سواحلها الشرقية اليوم الاربعاء قالت كوريا الجنوبية إنه ربما تم إطلاقه من غواصة بعد يوم من إعلانها استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء برنامجها النووي.

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وقال محللون أن الإطلاق ربما يكون بمثابة تذكير من الشمال بقدراته على الأسلحة قبل المحادثات مع واشنطن.

ورفضت كوريا الشمالية قرارات الأمم المتحدة التي تحظر على بيونج يانج استخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، قائلة إنها انتهاك لحقها في الدفاع عن النفس.

وتوقفت المحادثات الرامية إلى تفكيك البرنامج النووي والصاروخي لكوريا الشمالية منذ القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في فيتنام في فبراير دون التوصل إلى اتفاق.

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