كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوريس جونسون يقدم خطة البريكست إلى البرلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيقدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خطة البريكست الجديدة إلى البرلمان، بعد يوم من عرضها على قادة أوروبا.

من المتوقع أن يصل جونسون إلى مجلس العموم اليوم الخميس لشرح الخطة الساعة الحادية عشرة.

تحتوي الخطة على تغييرات كبيرة بالترتيبات المقترحة التي من شأنها تنظيم التجارة بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

تلقت الخطة استجابة مختلطة من الزعماء الأوروبيين ويبدو أنها فشلت في تلبية متطلباتهم المتعلقة بالحفاظ على الحدود مفتوحة.

يصر جونسون على أن بريطانيا ستترك الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر مع أو بدون صفقة، لكن أقر البرلمان قانونًا يلزمه بالسعي للحصول على تمديد إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

موقف جونسون ضعيف لأنه ليس لديه أغلبية عاملة في البرلمان.

و قد رسلت بريطانيا مقترحاتها بشأن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى قادة الاتحاد الأوروبي، حيث حث رئيس الوزراء بوريس جونسون على "مفاوضات سريعة للتوصل الي حل".

تركز المقترحات المقدمة يوم الأربعاء على الحفاظ على الحدود مفتوحة بين أيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة وأيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي - وهي نقطة الخلاف الرئيسية لصفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

يقول جونسون في رسالة إلى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إن المملكة المتحدة تقترح القيام بذلك عن طريق الإبقاء على أيرلندا الشمالية متماشية بشكل وثيق مع قواعد الاتحاد الأوروبي لتجارة البضائع، وربما لفترة طويلة.

ويقول إن عدم التوصل إلى صفقة سيكون "فشلًا في الحكم الرسمي الذي نتحمل المسؤولية عنه جميعًا".

وصل ديفيد فروست مبعوث المملكة المتحدة إلى مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل لتقديم اقتراح رئيس الوزراء بوريس جونسون لبدء المفاوضات المتوقفة حول صفقة الانفصال.

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لم يتحدث فروست إلى وسائل الإعلام عند دخوله مبنى لجنة بيرلايمونت.

يخطط ميشيل بارنييه، مفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لإجراء تقييم أولي للوثيقة لمعرفة ما إذا كان اقتراح جونسون أساسًا للمفاوضات المتأخرة. سوف يجتمع بارنييه بعد ذلك بخبراء البرلمان الأوروبي وسفراء دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين لمزيد من النقاش.

سوف يطلع جان كلود يونكر، رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، أولًا على الاقتراح الذي يركز على كيفية إدارة الحدود في جزيرة أيرلندا. يتوقع يونكر إجراء مكالمة هاتفية مع جونسون لمناقشة المحادثات المستقبلية.

و قد افاد الاتحاد الأوروبي إنه سيخضع أي اقتراح من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لفحص قانوني جاد قبل أن يقول ما إذا كان الأمر يستحق أن يكون أساسًا لمحادثات مستقبلية حول مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان "بمجرد استلامه، سوف ندرس (نص المملكة المتحدة) بموضوعية وعلى ضوء معايير معروفة"، والتي تشمل ما إذا كان يمنع وجود حدود مادية في جزيرة أيرلندا، ويحافظ على التعاون بين جمهورية أيرلندا وايرلندا الشمالية ويحترم قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة عبر الحدود.

من المقرر أن يتحدث جان كلود جونكر رئيس المفوضية الأوروبية مع جونسون في فترة ما بعد الظهر، وستعقد المحادثات الفنية بين الجانبين أيضًا.

أوضح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن المملكة المتحدة تنازلت مع اقتراح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والآن يتعين على الاتحاد الأوروبي التنازل أيضًا.

وقال بوريس جونسون، إنه يجب الا تكون هناك عمليات تفتيش على الحدود الأيرلندية أو بالقرب منها تحت أي ظرف من الظروف بموجب صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. واضاف انه ستكون هناك "عواقب وخيمة للثقة في ديمقراطيتنا" إذا تأخر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 أكتوبر.

صوتت بريطانيا في عام 2016 لترك الاتحاد الأوروبي لكنها لا تزال منقسمة بعمق حول شروط المغادرة.

وجاءت هذه التعليقات في الوقت الذي قدم فيه جونسون عرضه لصفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، حيث يحين موعد خروج بريطانيا من الكتلة.

يقول جونسون إن الاقتراح ذو "تسوية بناءة ومعقولة"، لكن من المحتمل أن يواجه شكوكًا عميقة من قادة الاتحاد الأوروبي، الذين يشكون في أن المملكة المتحدة لديها خطة عملية لتجنب عمليات تفتيش البضائع أو الأشخاص الذين يعبرون الحدود بين أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وايرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

