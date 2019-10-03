كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محكمة هونج كونج تنظر في قضية الاعتداء على طالب مراهق برصاص الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كان من المقرر أن يمثل محامي أحد المتظاهرين في هونج كونج، وهو طالبًا يبلغ من العمر 18 عامًا، وقد أطلقت الشرطة النار عليه في صدره، أمام المحكمة نيابةً عنه اليوم الخميس، بعد توجيه اتهام للمراهق بسبب دوره في المظاهرات العنيفة.

وُجهت إلى توني تسانج، الذي أُطلق عليه النار من مسافة قريبة أثناء قتاله ضابطًا بأنبوب معدني يوم الثلاثاء، تهمة الشغب، والتي تحمل عقوبة بالسجن لمدة أقصاها 10 سنوات، وتهمة الاعتداء على ضابط شرطة.

وجاء إطلاق النار خلال يوم من الاشتباكات في المركز المالي الآسيوي، وهو أحدث اضطراب في شهور من الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي أغضبت بكين وأثارت تساؤلات حول الآفاق الاقتصادية للمدينة.

و"تسانغ" في المستشفى، حاليًا، وهو في حالة مستقرة ولم يتمكن من حضور جلسة المحكمة، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

لكن حوالي 200 من المؤيدين حضروا لمشاهدة الإجراءات بعد ليلة أخرى من العنف في الوقت الذي اشتبك فيه المتظاهرون الغاضبين من إطلاق النار مع الشرطة في الساعات الأولى من اليوم الخميس، وألقوا قنابل البنزين.

وحثت الشرطة، الحكومة، على فرض حظر التجول للمساعدة في الحد من العنف المتصاعد في المدينة التي يحكمها الصين، حيث أصبح الضباط هدفا للمتظاهرين وسط اتهامات بالقوة المفرطة.

واصل النشطاء الثورة في مناطق عبر المستعمرة البريطانية السابقة في وقت متأخر من الليل، وأضرموا النيران وسدوا الطرق وخربوا المتاجر ومحطات المترو بينما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

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وقال أليكس تشان، مصمم ديكور داخلي في احتجاج في منطقة التسوق في خليج كوزواي: "أينما كانت هناك احتجاجات في مكان قريب، سأذهب ... سأخرج الليلة لسبب بسيط. لا تطلق النار على مراهق من مسافة قريبة. هذه الاحتجاجات ستستمر ولن نستسلم".

وأغلقت شركة MTR Corp لتشغيل السكك الحديدية محطات في مناطق منها بو لام وهانغ هاو وتسيونج كوان أو قبل منتصف ليل الأربعاء مباشرة مع اندلاع العنف. وفتحت جميع المحطات المتأثرة اليوم الخميس.

قانون الطوارئ

بدأت الاحتجاجات على مشروع تسليم المجرمين الذي تم سحبه الآن والذي كان من شأنه أن يسمح للناس بإرسالهم إلى الصين القارية للمحاكمة، ولكن تطورت لتصبح دعوات للديمقراطية، من بين مطالب أخرى.

أغرقت المعارضة للحكومة المدعومة من بكين، المدينة في أكبر أزمة سياسية منذ عقود وتشكل أخطر تحد شعبي للرئيس الصيني شي جين بينج منذ توليه السلطة.

تتعرض حكومة هونج كونج لضغوط متزايدة لإيجاد حل للمواجهة.

قدر بنك جولدمان ساكس، هذا الأسبوع، أن المدينة ربما خسرت ما يصل إلى 4 مليارات دولار من الودائع إلى المركز المالي المنافس سنغافورة بين يونيو وأغسطس.

من المتوقع، أن تسن المدينة قانون الطوارئ الذي يحظر استخدام أقنعة الوجه التي يرتديها العديد من المتظاهرين لإخفاء هوياتهم ، بعد اجتماع خاص للمجلس التنفيذي يوم الجمعة، كما ذكرت وسائل الإعلام TVB وتلفزيون Cable.