ظلوا عالقين على الحدود الأردنية الفلسطينية.. سلطات الاحتلال تمنع أنصار الرجاء من دخول القدس

لم يتمكن العشرات من أنصار فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، من دخول الأراضي الفلسطينية من أجل حضور مباراة الفريق الأخضر أمام هلال القدس الفلسطيني، في منافسات بطولة محمد السادس، وذلك بسبب عدم حصولهم على تراخيص.

وظل أنصار الفريق الأخضر، المنتمين لمختلف الفصائل المساندة، منذ صباح أمس الأربعاء، عالقون في الحدود الاردنية الفلسطينية، بعد أن تم رفض تسليمهم تصاريح الدخول للقدس، من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ليمنع بذلك أنصار الفريق من الحضور للمباراة، ومن المرتقب عودتهم من الأردن، اليوم الخميس.

وكان زكرباء بلقاضي، المعروف ب”السكوادرا”، ” كابو” جماهير الرجاء، قد أكد، أمس الأربعاء، بأن عدد كبير من أنصار الفريق، خاصة المنتمين للفصائل المناصرة، لم تحصل بعد على تراخيص الدخول الأراضي الفلسطينية، من قبل سلطات الاحتلال، مستنكرا إهمال النادي لهم، وتركهم دون سند على الحدود الأردنية الفلسطينية

وكتب “السكوادرا” على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك: ” نستنكر و بشدة لامبالاة إدارة النادي و تجاهلهم للمتنقلين من المجموعات إلى الأردن بغية الدخول للأراضي الفلسطينية، لن نقبل هذا التعامل و الإهمال المتعمد إتجاه أفراد مجموعات المغانا”.

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وأضاف: “كلنا لازالنا عالقين بالقرب من الحدود الأردنية الفلسطينية”.

من حانبه، أصدر الفريق الفلسطيني، بيانا بهذا الخصوص، قال فيه إنه: ” لا نملك أي سلطة للسماح لجمهور الرجاء بالدخول”.

وجاء في البيان ذاته ما يلي:

“إننا في نادي هلال القدس نرحب بكافة الشعوب العربية والاسلامية لزيارة فلسطين والقدس والصلاة بالمسجد الاقصى المبارك وبما اننا تحت الاحتلال الاسرائيلي فان دخول هذه الجماهير الى فلسطين بحاجة الى تصريح من سلطات الاحتلال الاسرائيلي ونحن لا نملك اي سلطه للسماح لهم بالدخول ومن اجل ذلك منع الاحتلال جماهير الرجاء من الدخول الى فلسطين فنحن لا نستطيع ان نقدم لهم اي مساعدة ولو قدرنا على ذلك لما ترددنا، سنبقى شعبا فلسطينيا مغربيا واحدا رغم الحواجز والمعيقات”..