” مونتانا”.. أول عربي يصل إلى “مليار” على “يوتوب”.. اكتشف “القصة الإنسانية” للكليب – فيديو

أصبح النجم المغربي “فرانش مونتانا”، أول مغربي، وعربي، يتجاوز أحد أعماله على موقع “يوتيوب” مليار مشاهدة، ويتعلق الأمر بكليب”Unforgettable”، الذي أصدره قبل عامين.

وتجاوز عدد مشاهدات كليب مونتانا “Unforgettable” مليار مشاهدة، أخيرا، علما أن تاريخ إصداره هو 14 أبريل عام 2017.

وقال مونتانا، حسب ما أفاده في تصريحات سابقة، إنه أصر على تصوير الكليب في إفريقيا، وبالضبط في دولة أوغندا، لإيصال رسالة إنسانية، موضحا أنه عندما زار سكان المنطقة، صدم للوضع، الذي يعيشونه، بسبب وجود مستشفى صغير جدا لا يوفر متطلبات المرضى، فقرر مساعدتهم ببناء مستشفى، وتوفير سيارات الإسعاف.

ولم ينس مونتانا أطفال أوغندا، وعاد إلى التبرع لصالحهم بحوالي مبلغ 100 مليون سنتيم في وقت لاحق، ثم اصطحب من رقصوا معه في الكليب للمشاركة في حفل له في الولايات المتحدة الأمريكية.