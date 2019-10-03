تونس.. نبيل القروي خصص مليون دولار ليلتقي بترامب ويستعين به في الوصول للرئاسة

أفاد موقع “لوبيينغ آل مونيتور”، المختصّ في كشف أنشطة جماعات الضغط، أن المرشح نبيل القروي للانتخابات الرئاسية في تونس، الموقوف حاليًا على ذمة قضية تهرب ضريبي، أبرم عقدًا بقيمة مليون دولار مع شركة “دينكنز أند مادسون” (Dickens and Madson) مقرّها في كندا ويديرها إسرائيلي عمل في الاستخبارات الصهيونية، وذلك من أجل الضغط على الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لمساعدته في الوصول إلى “رئاسة الجمهورية التونسية”.

ويتضمن العقد “سعي” مدير شركة “دينكنز أند مادسون” ويُدعى آري بن ميناشي لترتيب لقاءات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين أمريكيين كبار آخرين، وفق ما أورده موقع “عربي21”.

واُبرم هذا العقد بتاريخ 19غشت الماضي، ومسجّل لدى وزارة العدل الأمريكية هذا الأسبوع، وفق الموقع. وقالت الشركة المعنية إن نبيل القروي دفع 250 ألف دولار بحلول 25 شتنبر، فيما وعد بدفع 750 ألف دولار بحلول منتصف أكتوبرالجاري.

ويتضمن العقد “سعي” مدير شركة “دينكنز أند مادسون” ويُدعى آري بن ميناشي لترتيب لقاءات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين أمريكيين كبار آخرين. كما يتضمن العقد أن تعمل الشركة من أجل الحصول على “دعم مادي للدفع من أجل رئاسة الجمهورية” من طرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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وبن ميناشي، وفق “آل مونيتور”، هو عميل استخباراتي إسرائيلي وتاجر أسلحة، كان يمثل سبقًا مجلس النواب الليبي المتمركز في طبرق والرجل الليبي القوي خليفة حفتر. وفي وقت سابق من هذا العام، طلبت الحكومة الكندية من الشركة التحقيق مع بن ميناشي من أجل إبرامه عقدًا بقيمة 6 مليون دولار مع الحكومة العسكرية الانتقالية في السودان.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت منتصف الشهر الماضي تأهل المرشح المستقل قيس بن سعيّد، وهو أستاذ قانون دستوري، إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بنسبة 18.4 بالمئة من الأصوات، وكذلك القروي بنسبة 15.58 بالمئة.

وحددت الهيئة مبدئيا الـ13 من أكتوبر الجاري موعدا لإجراء الجولة الثانية من الانتخابات بين سعيّد والقروي.