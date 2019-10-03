متظاهرون يغلقون شارعا بالناصرة احتجاجا على العنف والجريمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أغلق متظاهرون الشارع الرئيس الالتفافي مقابل بناية المحاكم بين مدينتي الناصرة و"نوف هجليل" أمام حركة السير المزدحمة على محور السير، اليوم الخميس، وهم يهتفون ضد العنف والجريمة.
وشارك في التظاهرة عدد من الأهالي وقيادات وكوادر الأحزاب والحركات السياسية ورئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، وعدد من نواب القائمة المشتركة، ورئيس بلدية الناصرة، علي سلام، وأعضاء من بلديتي الناصرة و"نوف هجليل".
وجاءت التظاهرة تلبية لدعوة لجنة مكافحة العنف والجريمة في الناصرة بالتعاون مع الأطر السياسية واستجابة لقرار لجنة المتابعة.
هذا، وشهدت الناصرة تظاهرتين غاضبتين احتجاجا على العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة، أمام مركز الشرطة وساحة عين العذراء بالمدينة، اليوم.
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