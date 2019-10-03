شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. حريق "هائل" بانفجار محطة وقود شرق السليمانية والان مع التفاصيل
اندلع حريق "هائل" يوم الخميس في محطة للوقود في السيطرة الواقعة بين عربت – السليمانية.
وقال مصدر بالشرطة، ان انفجارا وقع في الساعات الاولى من صباح اليوم في محطة وقود شرق السليمانية مما ادى الى اندلاع حريق هائل.
واضاف المصدر ان الحريق خلف اضرارا مادية كبيرة، مشيرا إلى أن الحادث لم يسفر عن اية خسائر بالأرواح.
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