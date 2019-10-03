شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. إيران تغلق معبرين حدوديين مع العراق لهذا السبب والان مع التفاصيل

أغلقت السلطات الإيرانية معبرين حدوديين مع العراق، بعد تصاعد حدة الاحتجاجات الدامية التي تضرب العراق منذ أيام وتطالب بخروج إيران ومليشياتها من البلاد.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن قائد حرس الحدود قوله، الخميس، إنه تم إغلاق معبرين حدوديين مع العراق أحدهما يستخدمه زوار الأماكن الدينية الإيرانيون بسبب الاضطرابات هناك.

ونسبت الوكالة شبه الرسمية إلى قاسم رضائي قائد حرس الحدود الإيراني، قوله إن معبري خسروي وجذابه أغلقا في وقت متأخر ليلة الأربعاء/الخميس.

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وتشهد مدن بغداد والناصرية والنجف والكوت والديوانية والبصرة وديالى وكركوك وبابل مظاهرات شعبية واسعة، انطلقت الثلاثاء، طالب من خلالها المتظاهرون بالإصلاح وخروج إيران ومليشياتها من العراق، وتغيير النظام وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية لحين إجراء الانتخابات التشريعية.

ورفع المتظاهرون في بغداد والمحافظات الجنوبية شعارات تطالب إيران ومليشياتها بالخروج من العراق، وبينها "إيران برا برا.. بغداد تبقى حرة".

وتصاعدت وتيرة العنف والاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي استخدمت الرصاص الحي بكثافة لإنهاء المظاهرات في جميع المدن العراقية المنتفضة.