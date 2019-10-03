شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. إدارة تنمية المرأة تدشن الحملة التوعوية الموسعة لسرطان الثدي بالمهرة والان مع التفاصيل

دشنت إدارة تنمية المرأة بمديرية قشن ممثلة بالمديرة أشواق عوشن بمدرسة الفاروق للبنات الحملة التوعوية الموسعة لسرطان الثدي.

وبدأ التدشين بكلمة ترحيبية من مديرة تنمية المرأة أشواق عوشن شكرت فيها مكتبي التربية والتعليم والصحة وادارة مدرسة الفاروق علئ تعاونهم ومساهمتهم في انجاح هذه الحملة التوعوية الموسعة لسرطان الثدي وكل الحاضرين لتدشين الحمله كما طلبت من جميع الطالبات نشر ما استمعن إليه في بيوتهن.

كما نوهت بإن الحملة سوف تستمر إلئ العاشر من هذا الشهر "الشهر الوردي".

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في ختام كلمتها تقدمت بخالص الشكر والتقدير والثناء والوفاء لمن يستحق الوفاء لبنى كلشات مديرة الاداره العامه لتنمية المرأه بالمحافظة.

بعد ذلك تحدث مدير كتب التربية والتعليم سالم سلوم المنهالي شكر فيها ادارة تنمية المرأة ممثلة بالأستاذة أشواق عوشن على جهودها المتميزه من خلال تنفيذ مثل هذه الحملات التثقيفية والتوعوية المفيدة للطالبات وللمجتمع بشكلٍ عام.

وتم القاء المحاضرة التوعوية من قبل الدكتورة منال قسم - اخصائية نساء وولادة تطرقت فيـهـا عن سـرطان الثدي بتعريفه والعوامل التي تزيد احتمالات الاصابة بسرطان الثدي َطرق التشخيص التي اهمها الفحص الذاتي ذكرَت كذلك حقـائق أسـاسـيه عن سرطان الثدي كذلكَ اعراضه ولمحة وقائية سريعة .