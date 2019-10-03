بالصور: 'متسولة مليونيرة' تمتلك 900 ألف دولار بحسابها المصرفي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قصة متسولة لبنانية، تبيّن أنها تملك في حسابها المصرفي أكثر من 900 ألف دولار.

تعرف السيدة المعروفة في مدينة صيدا اللبنانية باسم وفاء محمد عوض، وتبين أنها كانت تملك حسابا في مصرف "جمّال ترست بنك" بما يعادل مليار و250 مليون ليرة لبنانية.

اشتهرت السيدة وفاء بمدينة صيدا على أنها امرأة فقيرة تجوب شوارع المدينة تتسول لتحصل على كفاف يومها، إلا أن أمرها قد فضح بعد إغلاق بنك "جمال ترست"، حيث كانت قد أودعت فيه مبلغا خياليا.

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وتم تداول صور لشيكات باسمها على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بنقل أموالها من البنك المذكور، بحسب ما نقل موقع tayyar الإلكتروني.